KPSS ÖABT sınav giriş belgesi, sınav öncesi adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek KPSS ÖABT öncesinde son hazırlıklarını yapacak adaylar sına giriş belesini araştırıyor. Adayların sınava giriş yapabilmeleri için sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, 2019 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? KPSS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

KPSS ÖABT sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, bu adres üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra "KPSS ÖABT sınav giriş belgesi" sekmesine tıklayarak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecekler. Ekranda yer alan "Yazdır" butonuna tıklayarak ya da ctrl+p kısayolu ile sınav giriş belgenizi çıktı alabilirsiniz.