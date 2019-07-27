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  • 27.07.2019 12:10
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 12:10

mezuniyet 3 ders sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2019 Sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

mezuniyet 3 ders sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Atatürk Üniversitesi tarafından mezuniyet 3 ders sınavı bugün saat 09.30'da başladı. sınavı sonuçları için öğrencile araştırmalara başladı. Peki, ATA AÖF mezuniyet 3 ders sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ne zaman açıklanır?

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF mezuniyet 3 ders sınav soruları ve cevapları için geri sayım başladı. Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrencilerin katılım sağladığı ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, ATA AÖF mezuniyet 3 ders sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2019 ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

ATA AÖF 3 DERS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATA AÖF 3 ders sınavı soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. ATA AÖF mezuniyet 3 ders sınavı soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Ancak, sonuçlar ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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