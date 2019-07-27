AÖL ek sınav için başvurular alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden, dönem sonlarında yapılan sınavlar sonucunda mezun olamamış fakat herhangi bir yüksek öğretim kurumuna kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin mezun olabilmeleri için ek sınav yapılacak. Bakanlık tarafından onaylanan ek sınav için detaylar belli oldu. Peki, 2019 AÖL ek sınav ne zaman? Açık lise ek sınav başvuru nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

AÖL EK SINAV BAŞVURU TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre, 2019 AÖL ek sınav için başvurular 29 Temmuz - 1 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak.

Ek sınav için ders seçimi 29 Temmuz - 1 Ağustos'ta yapılacak.

AÖL EK SINAV NE ZAMAN?

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin katılabileceği ek sınav ise 31 Ağustos - 01 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.