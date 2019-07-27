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  • 27.07.2019 11:39
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 11:39

ne zaman yayınlanacak? 2019 ?

AÖF 3 ders sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Mezun olabilmek için 3 ders sınavına katılacak öğrenciler bir yandan da sınav soruları ve cevapları için araştırmalara başladı. Peki, ne zaman yayınlanacak? 2019 ? İşte detaylar...

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrencilerden, mezun olabilmek için 3 ders sınavına başvuru yapanlar bugün saat 15.00'de sınavda ter dökecekler. Sınava katılacak öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sınav soruları ve cevapların ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF 3 ders sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2019 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

AÖF 3 DERS SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

27 Temmuz'da gerçekleştirilecek AÖF 3 ders sınavı soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak, diğer sınavlara bakacak olursak soru ve cevapların sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

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