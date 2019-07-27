AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrencilerden, mezun olabilmek için 3 ders sınavına başvuru yapanlar bugün saat 15.00'de sınavda ter dökecekler. Sınava katılacak öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sınav soruları ve cevapların ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF 3 ders sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2019 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

AÖF 3 DERS SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

27 Temmuz'da gerçekleştirilecek AÖF 3 ders sınavı soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak, diğer sınavlara bakacak olursak soru ve cevapların sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.