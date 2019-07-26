Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte YKS tercih dönemiyle ilgili araştırmalarını arttırdı. Tercih yapan öğrenciler YÖK Atlas tercih robotu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır? 2019 YKS YÖK Atlas nasıl kullanılır? İşte YKS tercih dönemine dair bilgiler...
YKS ATLAS ROBOTUYLA NELERE ULAŞABİLİRİZ?
Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz.
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