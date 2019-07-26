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  • 26.07.2019 19:09
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 19:09

tercih robotu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır? 2019 YKS YÖK Atlas nasıl kullanılır?

YKS tercih döneminin başlamasıyla beraber milyonlarca öğrenci tercih işlemlerini yapmaya başladı. YKS tercih döneminde, tercih süreci hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler çeşitli detayları arama motorlarında araştırıyor. Bu nedenle ile üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, 2019 YKS YÖK Atlas nasıl kullanılır? İşte yokatlas.yok.gov.tr

YÖK Atlas ile üniversite tercihleri nasıl yapılır?

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte YKS tercih dönemiyle ilgili araştırmalarını arttırdı. Tercih yapan öğrenciler YÖK Atlas tercih robotu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu ile üniversite tercihleri nasıl yapılır? 2019 YKS YÖK Atlas nasıl kullanılır? İşte YKS tercih dönemine dair bilgiler...

YKS ATLAS ROBOTUYLA NELERE ULAŞABİLİRİZ?

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz.

YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

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