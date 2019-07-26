Öğrenciler YKS tercih dönemi hakkında araştırmalarını sürdürürken tercihlerin hangi tarihte biteceğini de merak ediyor. Tercih döneminin başlamasıyla beraber üniversite taban puanları ve kontenjanları konularında araştırmalar artış gösterdi. Öğrenciler aynı zamanda "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna da yanıt arıyor. Peki, üniversite tercihlerinde son gün ne zaman? İşte cevabı...

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

23 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci, 29 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.