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  • 26.07.2019 20:00
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 20:03

nde son gün ne zaman? 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS tercihlerinin başlamasıyla üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci tercih dönemi hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. nde son gün ne zaman sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, 2019 ? İşte YKS hakkında merak edilenler...

Üniversite tercihlerinde son gün ne zaman?

Öğrenciler YKS tercih dönemi hakkında araştırmalarını sürdürürken tercihlerin hangi tarihte biteceğini de merak ediyor. Tercih döneminin başlamasıyla beraber üniversite taban puanları ve kontenjanları konularında araştırmalar artış gösterdi. Öğrenciler aynı zamanda "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna da yanıt arıyor. Peki, üniversite tercihlerinde son gün ne zaman? İşte cevabı...

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

23 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci, 29 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.

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