YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Temmuz'da başlatılan YKS tercihlerinde son günlere girildi. Tercih bildiriminde bulunan öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2019 YKS yerleştirme sonuçları tarihi açıklandı mı? İşte 2019 üniversite tercih sonuçları hakkında detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercih sonuçları için henüz tarih belli olmadı. Geçtiğimiz sene 7-14 Ağustos'ta tercihler alınmış sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanmıştı. 2019 yılında ise tercihler 23-29 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Buna göre tercih sonuçlarının 5-9 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.