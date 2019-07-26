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  • 27.07.2019 02:16
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 02:16

açıklandı mı? 2019 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman, hangi tarihte?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvurularının hangi tarihte başlayacağı tercih dönemi sürecinde olan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, tarihleri açıklandı mı? KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? YKS üniversite tercih işlemleriyle birlikte araştırılan konular arasında KYK başvuru tarihleri yer alıyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağı merakla araştırılıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılacak açıklama bu nedenle öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yurt ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor.

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