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  • 26.07.2019 14:44
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 14:44

KPSS lisans sınav sonuçları için geri sayım başladı! ÖSYM 2019

KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumları ise 20-21 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, KPSS lisans sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanıyor?

KPSS lisans sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS'nin sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumları ise 20-21 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. KPSS ÖABT ise 28 Temmuz'da uygulanacak. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanıyor? KPSS lisans sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr imnternet adresi üzerinden erişime açılacak.

Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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