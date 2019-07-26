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  • 26.07.2019 18:45
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 18:50

ne zaman yapılacak? tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler büyük bir heyecanla yayımlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda ne zaman yapılacak sorusu da merak edilen sorular arasında yer alıyor. İşte DGS tercihlerine dair detaylar...

DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS sonuçları ÖSYM tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçlarla beraber öğrenciler tercih işleminin yapılacağı tarih hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar tercih işlemlerini yapacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak.

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