Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ofisin resmi internet sitesi "univeri.cbiko.gov.tr" adresinden yayımlanan Üni-Veri ile yükseköğretim kurumlarının istihdamla ilgili performansını ortaya koymak ve üniversite tercihi yapacak adayların bölümler hakkında nitelikli bilgi edinmeleri amaçlanıyor.