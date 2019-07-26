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  • 26.07.2019 23:25
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 23:33

Cumhurbaşkanlığı duyurdu! na "Üni-Veri" hizmeti

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından na tercih döneminde rehberlik amacıyla "Yükseköğretim Endeksi (Üni-Veri)" yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ofisin resmi internet sitesi "univeri.cbiko.gov.tr" adresinden yayımlanan Üni-Veri ile yükseköğretim kurumlarının istihdamla ilgili performansını ortaya koymak ve üniversite tercihi yapacak adayların bölümler hakkında nitelikli bilgi edinmeleri amaçlanıyor.

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