AÖF 3 ders sınavı saat kaçta başlayacak? AÖF 3 ders sınavına saatler kaldı. AÖF'ten mezun olmaya hazırlanan öğrenciler sınava hazırlıklarını tamamladı. AÖF 3 ders sınavı bu sene 27 Temmuz'da ve son kez uygulanacak. Geçtiğimiz gün sınav giriş yerleri açıklanmış, adaylar sınava nerede gireceklerini öğrenmişti. Şimdi sıra sınav aşamasında. Sınavı kaçırmak istemeyen öğrenciler, sınav saatini araştırmaya başladı. Peki, AÖF 3 ders sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2019 AÖF sınav süresi ne kadar? AÖF oturumu kaç dakika? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

AÖF 3 DERS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? SINAV SÜRESİ...

Anadolu Üniversitesi'nin "Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelere Kayıtlı Öğrenciler İçin Üç Ders Sınav Duyurusu"nda yer alan bilgiye göre, üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 15:00'da başlayacak. AÖF sınav süresi ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Sınav, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.