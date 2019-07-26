2019 yılı karşılıksız burs veren kurum ve iş adamları! İşte geri ödemesiz burs veren yerler! Nasıl burs alınır? E-Bursum tarafından Türkiye'de bir ilk olarak burs ekosisteminde detaylı bir analiz eksikliğine istinaden hazırlanan Türkiye Burs Analizi Raporu'nun sonuçları açıklandı. 2019 yılında ihtiyaç sahibi öğrencilere geri ödemesiz (karşılıksız) burs veren kurumlar listesini sizler için derledik... Listede bazı kurum ve kuruluşlar ilköğretim okullarına karşılıksız burs verirken bazıları ise lise ve üniversite öğrencilerine vermeyi tercih ediyor. Bu burslara başvurmak için internet sitelerindeki duyuruları takip etmek ve geri ödemesiz bursların başvuru şartlarını sağlamak yeterli...
2019-2020 üniversite karşılıksız burs veren kurumlar ve iş adamları! İşte geri ödemesiz burs veren yerler! Nasıl burs alınır?
YKS sonuçları açıklandı milyonlarca öğrenci tercih işlemlerine başladı bile. Burs miktarları ise oldukça fazla merak ediliyor. E-Bursum rapor sonucuna göre, 30 kurumun verdiği burs miktarı 115 milyon 839 bin 400 TL. Bu miktar 33 bin 943 öğrenciye dağıtıldı. Lisans öğrencileri için öğrenci başına düşen aylık burs miktarı ise 418 TL. Yeni üniversiteyi kazanan adaylar için burs bulabilmek en büyük ihtiyaçlardan biri. Kredi Yurtlar Kurumu bursları herkese çıkmayabiliyor ve 4 yıl faiziyle beraber üniversite biter bitmez yüksek bir bütçeyle ödenmesi gerekiyor. Bazen çıksa da şehir dışında okuyan öğrenciler için yeterli olmayabiliyor. Peki 2019-2020 üniversite karşılıksız burs veren kurumlar ve iş adamları hangileri?
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