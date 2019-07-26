2019-2020 özel üniversite ücretleri İstanbul Ankara İzmir fiyatları! Vakıf üniversitesi taban puanları başarı sıralaması. ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınav sonuçları açıklandı. İyi bir üniversite hayali kuran gençler devlet üniversitelerini tercih edecekleri gibi özel (vakıf) üniversiteleri de tercih edebilirler. Vakıf üniversitelerinin 2019-2020 ücretlerini merak eden gençler özel üniversite ücretleri 2019 2020 fiyatlarının ne kadar olduğunu açıklanan özel yani vakıf üniversitesi fiyat listesinden görme imkanına sahip oldu. İşte özel-vakıf üniversitesi 2019 2020 eğitim öğretim yılı ücretleri… Genel olarak ücretler 40 ile 60 bin TL arasında değişiyor. Bu alanı isteyen adayların Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) eşit ağırlık puan türünde ilk 190 bine girmesi bekleniyor.