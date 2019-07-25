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  • 25.07.2019 19:09
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 19:09

Tarih verildi! ne zaman açıklanacak? nasıl öğrenilir?

BİLSEM mülakatları için değerlendirmeler devam ediyor. Mülakatta başarılı olmak için ter döken binlerce öğrenci mülakat sonuçlarını heyecanla bekliyor. nın hangi tarihte açıklanacağı bu nedenle merak konusu oldu. Peki, ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen tarihi açıklandı.

Tarih verildi! BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM mülakat sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler aynı zamanda sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili araştırmalara devam ediyor. Öğrenciler başarılı olmaları durumunda yetenekli olduğu alanda eğitim görecek. Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre BİLSEM mülakat sonuçları, 21 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Bireysel mülakatlar 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

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