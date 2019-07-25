BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM mülakat sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler aynı zamanda sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili araştırmalara devam ediyor. Öğrenciler başarılı olmaları durumunda yetenekli olduğu alanda eğitim görecek. Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre BİLSEM mülakat sonuçları, 21 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Bireysel mülakatlar 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.