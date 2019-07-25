On binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen DGS'nin ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar tercih işlemlerini yapacak. DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Peki 25 Temmuz DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı indirme sayfası