On binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen DGS'nin ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar tercih işlemlerini yapacak. DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Peki 25 Temmuz DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı indirme sayfası
ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı indirme sayfası! 25 Temmuz DGS tercihleri ne zaman başlıyor?
25 Temmuz DGS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı indirme sayfası 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. On binlerce öğrenci şimdi heyecanla DGS sonuçlarını bekliyor. Sonuçlarla birlikte merak edilenler arasında DGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu yer alıyor. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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