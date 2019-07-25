İOKBS bursları ne zaman yatırılacak? 5, 6, 7, 8 ve hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. Sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler İOKBS bursları hakkındaki detaylar çevrildi. 2019 İOKBS burs ücreti ne kadar? İşte İOKBS bursları hakkında merak edilenler...

İOKBS BURSLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuzda İOKBS bursları hakkında yer alan bilgiler şu şekilde;

"Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır."