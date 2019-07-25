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  • 26.07.2019 09:04
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 09:04

, , 65 yaş, , engelli, nedir?

Vatandaşa binlerce lira karşılıksız destek verilecek! Bu anlamda , ve engelli, oldukça merak edilmeye başlandı bile. Haberimizde merak edilen bu konulara temas sağlıyoruz. Başkasının bakımına muhtaç yani fukara yada kimsesi olmayanlara, yaşlılara, hastalara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vesilesiyle destek sağlanıyor. 2022 aylığı olarak malum engelli maaşları için başvurular toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır.

Devletten karşılıksız 15 destek veriliyor. 2022 yaşlılık aylığı evde bakım ve doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım başvuru şartları fazlaca merak ediliyor. Ev hanımlarına kendi işini kurabilmesi için 15 bin liraya kadar faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınıyor. Bu kredi sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından fakir ailelere 'Gelir Getirici Projeler' adı altında sağlanıyor. Amaç, fakir birey veya hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak iş kurmaları ve gelir elde etmeleri. Engellilerin bakımını üstlenen akrabasına meydana getirilen ödemedir. Yaşlılık, 2022, evde bakım, engelli, doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım müracaat şartları nedir?

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