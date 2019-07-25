Devletten karşılıksız 15 destek veriliyor. 2022 yaşlılık aylığı evde bakım ve doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım başvuru şartları fazlaca merak ediliyor. Ev hanımlarına kendi işini kurabilmesi için 15 bin liraya kadar faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınıyor. Bu kredi sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından fakir ailelere 'Gelir Getirici Projeler' adı altında sağlanıyor. Amaç, fakir birey veya hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak iş kurmaları ve gelir elde etmeleri. Engellilerin bakımını üstlenen akrabasına meydana getirilen ödemedir. Yaşlılık, 2022, evde bakım, engelli, doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım müracaat şartları nedir?