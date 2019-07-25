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  • 25.07.2019 13:40
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 13:41

2019! ve b listesi açıklaması

2019! DGS'ye giren adaylar nefeslerini tuttu ve büyük bir heyecanla DGS 2019 sonuçlarını bekliyorlar. 'nin takviminde sonuçların bugün açıklanacağı yer alıyor. Sonuçları ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Peki DGS 2019! ve kontenjanları listesi açıklaması...

DGS taban puanları 2019! Geçiş bölümleri ve kontenjanları

DGS taban tavan puanları 2019! DGS üniversite geçiş bölümleri ve kontenjanları listesi açıklaması. DGS taban puanları 2019! ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavına giren adaylar sonuçları bekliyorlar. Sonuçların öğrenilmesinden sonra ise tercih döneminde adaylar tercihlerini gerçekleştirecekler. Tercih döneminde ise taban puanları aranan konuların başında yer alıyor. İşte DGS taban puanları... Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

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