DGS taban tavan puanları 2019! DGS üniversite geçiş bölümleri ve kontenjanları listesi açıklaması. DGS taban puanları 2019! ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavına giren adaylar sonuçları bekliyorlar. Sonuçların öğrenilmesinden sonra ise tercih döneminde adaylar tercihlerini gerçekleştirecekler. Tercih döneminde ise taban puanları aranan konuların başında yer alıyor. İşte DGS taban puanları... Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.