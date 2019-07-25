DGS sınav sonuçları 2019 ÖSYM tarafından açıklanıyor. DGS sınav sonuç ekranı ÖSYM tarafından bugün, osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulanacak. DGS sınav sonuçlarının 10.00-14.00 arasında açıklanması bekleniyor. 2 yıllık lisans bölümü öğrencilerinin 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için girdiği DGS sınavı sonuçlarını açıklandığı an takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Sonuçların açıklanması ile birlikte lisans programlarına tercih yapacak öğrenciler bölümleri merak etmeye başladı. Peki, DGS ile geçiş yapılacak bölümler açıklandı mı? 2019 DGS lisans programları taban puanları belli oldu mu? İşte konu ile ilgili merak edilenler...