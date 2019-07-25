DGS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'ye katılan öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Önlisans mezunlarının lisans programlarına tercih yapabilmeleri için uygulanan DGS sınavının sonuçları ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? DGS sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sonuc.osym.gov.tr giriş sayfası...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019 DGS sonuçları henüz açıklanmadı. DGS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını merak eden öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından sonuçların saat kaçta açıklanacağı bildirilmedi. Ancak, 2018 yılında sonuçları 16.45'te açıklanmıştı. Buna göre, 2019 DGS sonuçlarının da öğleden sonra açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de yer alacak.