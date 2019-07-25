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  • 25.07.2019 11:22
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 11:22

? 2019 ? ?

DGS sonuçları heyecanla bekleniyor. Dikey geçiş yapabilmek için 30 Haziran'da sınava katılan öğrenciler sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ? 2019 ? ? İşte konu ile ilgili detaylar...

DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

DGS sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları bugün açıklanacak. Heyecanla beklenen sonuçlar için geri sayım başladı. DGS tercihleri için hazırlık yapan öğrenciler sonuçlarını görüntülemek istiyorlar. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı? 2019 DGS sonuçları ne zaman belli olacak? DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte merak edilenler...

DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz sene DGS sonuçları saat 16.45'te açıklanmıştı. Buna göre, 2019 DGS sonuçlarının da aynı saatlerde açıklanması bekleniyor.

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