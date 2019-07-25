Binlerce öğrencinin beklediği gün geldi. 4 yıllık lisans programları için öğrencilerin girdiği DGS imtihan sonuçları bugün açıklanacak. DGS sınav sonuç ekranı ÖSYM tarafınca osym.Gov.Tr adresinden erişime açılacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulayacak. DGS sınav sonuçlarının 10.00-14.00 saatleri arasında açıklanması umut ediliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının peşinden tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan tercih kılavuzu kapsamında gerçekleştirilecek. 2 yıllık lisans bölümü öğrencilerinin 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için girmiş olduğu DGS imtihanı sonuçlarını açıklandığı an takvim.Com.Tr'de yer alacak. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girip 'sonuçlarım' sekmesinden imtihan sonuçlarını öğrenebilecek.