Televizyon ve Radyo Programcılığı taban puanları belli oldu mu? ÖSYM tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarını merak eden öğrenciler bir yandan da sonuçlarına göre tercih yapacakları Sosyal Bilimler taban puanları bilgisini araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM tarafından müjdeli haber geldi mi? DGS 2019 Sosyal Bilimler taban puanları açıklandı mı? DGS kapsamında lisans programlarına tercih işlemleri bekleniyor. Ancak, ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Böylelikle DGS Hemşirelik taban puanları bilgisi de henüz belli olmadı. Yayınlanacak DGS kılavuzu ile birlikte geçiş yapılacak bölümlere ait bilgiler belli olduktan sonra takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.