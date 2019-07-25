DGS ile Sosyal Bilimler geçiş yapılan bölümler neler? 2019 DGS Sosyal Bilimler taban puanları açıklandı mı? DGS ile Sosyal Bilimlere geçiş yapılan bölümler, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sınav sonuçlarına göre Sosyal Bilimler bölümüne geçiş yapmak isteyecek öğrenciler bölümün taban puanları bilgisini araştırmaya başladı. Peki, DGS Sosyal Bilimler taban puanları açıklandı mı? 2019 DGS geçiş yapılacak bölümler arasında Sosyal Bilimler taban puanları kaç? 2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Sınava katılan öğrenciler, bu adres üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak.