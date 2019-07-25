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  • 25.07.2019 11:44
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 11:44

ile geçiş yapılan bölümler neler? 2019 DGS Sosyal Bilimler taban tavan puanları açıklandı mı?

taban puanları belli oldu mu? tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen 'nin sonuçlarını merak eden öğrenciler bir yandan da sonuçlarına göre tercih yapacakları bilgisini araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM tarafından müjdeli haber geldi mi? DGS 2019 Sosyal Bilimler taban puanları açıklandı mı? DGS kapsamında lisans programlarına tercih işlemleri bekleniyor. Ancak, ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Böylelikle DGS Hemşirelik taban puanları bilgisi de henüz belli olmadı. Yayınlanacak DGS kılavuzu ile birlikte geçiş yapılacak bölümlere ait bilgiler belli olduktan sonra takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

DGS ile Sosyal Bilimlere geçiş yapılan bölümler neler?

DGS ile Sosyal Bilimler geçiş yapılan bölümler neler? 2019 DGS Sosyal Bilimler taban puanları açıklandı mı? DGS ile Sosyal Bilimlere geçiş yapılan bölümler, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sınav sonuçlarına göre Sosyal Bilimler bölümüne geçiş yapmak isteyecek öğrenciler bölümün taban puanları bilgisini araştırmaya başladı. Peki, DGS Sosyal Bilimler taban puanları açıklandı mı? 2019 DGS geçiş yapılacak bölümler arasında Sosyal Bilimler taban puanları kaç? 2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Sınava katılan öğrenciler, bu adres üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak.

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