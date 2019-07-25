DGS hukuk taban puanları 2019? sorusu DGS sınavına giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. DGS sınavına giren adaylar 2019 DGS puanlarını merak ediyor. DGS hukuk taban puanları, 2019 DGS taban puanları hukuk ne kadar? İşte öğrenci adaylarının merakla araştırdığı DGS taban puanları 2019. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmakta olan sınavın adıdır. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.