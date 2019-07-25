DGS Mühendislik taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarını öğrenen öğrenciler bir yandan sonuçlarına göre tercih yapacakları Mühendislik taban puanları bilgisini araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM tarafından müjdeli haber geldi mi? DGS 2019 Mühendislik taban puanları açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

DGS 2019 MÜHENDİSLİK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS kapsamında lisans programlarına tercih işlemleri bekleniyor. Ancak, ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Böylelikle DGS Mühendislik taban puanları bilgisi de henüz belli olmadı. Yayınlanacak DGS kılavuzu ile birlikte geçiş yapılacak bölümlere ait bilgiler belli olduktan sonra takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Sınava katılan öğrenciler, bu adres üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.