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  • 25.07.2019 13:25
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 13:25

DGS 2019 taban tavan puanları açıklandı mı? 2019 DGS lisans Laboratuvar Teknolojisi

DGS sınav sonuçları bugün erişime açılacak. Sınav sonuçlarına göre bölümüne geçiş yapmak isteyecek öğrenciler bölümün taban puanları bilgisini araştırmaya başladı. Peki, açıklandı mı? 2019 DGS geçiş yapılacak bölümler arasında Laboratuvar Teknolojisi taban puanları kaç?

Laboratuvar Teknolojisi taban tavan puanları açıklandı mı?

DGS Laboratuvar Teknolojisi taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarını merak eden öğrenciler bir yandan da sonuçlarına göre tercih yapacakları Laboratuvar Teknolojisi taban puanları bilgisini araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM tarafından müjdeli haber geldi mi? DGS 2019 Laboratuvar Teknolojisi taban puanları açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

DGS 2019 LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS kapsamında lisans programlarına tercih işlemleri bekleniyor. Ancak, ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Böylelikle DGS Laboratuvar Teknolojisi taban puanları bilgisi de henüz belli olmadı. Yayınlanacak DGS kılavuzu ile birlikte geçiş yapılacak bölümlere ait bilgiler belli olduktan sonra takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Sınava katılan öğrenciler, bu adres üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN (ÖSYM)

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