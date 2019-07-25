Bursluluk sınavına giren öğrencilerin heyecanla beklediği sınav sonuçları erişime açıldı. Sonuçlarla beraber sınıf sınıf bursluluk sınavı taban puanları merak edilmeye başlandı. Öğrenci ve veliler konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 5,6,7,8,9 ve 10. sınıf bursluluk taban puanları ne kadar? İşte konuya dair bilgiler...

SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİ VE KAÇ NET GEREKLİ?

5 sınıf öğrencisi;

Türkçe 23 net

Matematik 21 net

Fen Bilimleri 23 net

Sosyal Bilimler 23 net