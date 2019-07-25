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  • 25.07.2019 19:29
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 19:33

baraj puanı kaç? 5,6,7,8,9 ve 10. sınıf bursluluk taban puanları ne kadar?

On binlerce öğrencinin heyecanla beklediği sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenci ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı hakkında araştırmalara başladı. Peki, kaç? 5,6,7,8,9 ve 10. sınıf bursluluk taban puanları ne kadar? İşte bursluluk sınavı sonuçlarına dair merak edilenler...

Bursluluk sınavı taban puanları ne kadar?

Bursluluk sınavına giren öğrencilerin heyecanla beklediği sınav sonuçları erişime açıldı. Sonuçlarla beraber sınıf sınıf bursluluk sınavı taban puanları merak edilmeye başlandı. Öğrenci ve veliler konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 5,6,7,8,9 ve 10. sınıf bursluluk taban puanları ne kadar? İşte konuya dair bilgiler...

SINAVI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİ VE KAÇ NET GEREKLİ?

5 sınıf öğrencisi;

Türkçe 23 net
Matematik 21 net
Fen Bilimleri 23 net
Sosyal Bilimler 23 net

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