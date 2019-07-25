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  • 26.07.2019 01:11
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 01:58

sınavları ne zaman? ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde () eğitimlerine devam öğrenciler sınavları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. AÖF yaz okulu sınavları tarihleri şu sıralar merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, ? İşte merakla araştırılan o sorulara dair detaylar...

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulları sınavı şu sırada öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF tarafından yaz okulları hakkında açıklama geldi. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu sınavları hangi illerde yapılacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavları 14 - 15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

İşte AÖF'ten yapılan son açıklama...

Değerli öğrencilerimiz Yaz Okulu Sınavlarının tüm il ve ilçe sınav merkezlerinde yapılması planlanmaktadır.

Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliğinizi aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümünden bilgi güncelleme, sınav merkezi kısmından son değişiklik tarihi olan 30 Temmuz 2019 günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.

Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler Yaz Okulu Sınavı sınav merkezlerini etkilemeyecektir.

21 Temmuz 2019 tarihine kadar olan Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliği tarihi 30 Temmuz 2019 günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.

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