osym.gov.tr: DGS sınavı 30 Haziran'da uygulandı. DGS'ye katılan öğrenciler için ÖSYM'den müjdeli haber geldi. Sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Öğrenciler konu ile ilgili meraklı bekleyişini sürdürüyor. Peki DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DGS sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak ÖSYM takvimine göre sonuçlar kesinlikle bugün gün içerisinde yayınlanacak. Bu nedenle gözler sonuçların açıklanacağı saate çevrilmiş durumda. En çok araştırılanlar arasında ise "DGS 2019 sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusunun cevabı yer alıyor. Bu bağlamda ayrıca sosyal medyada da günün en çok konuşulan konuları arasında DGS 2019 sonuçları yer alıyor. Twitter Türkiye gündeminde sınav sonuçları günün en çok araştırılanları arasında ilk sıralara yerleşti.