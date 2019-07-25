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  • 25.07.2019 10:46
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 10:46

: sonuç ile sorgulama sayfası! İşte DGS sonucu

: sonuç ile sorgulama sayfası! ? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2019? ÖSYM tarafından geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm detaylarıyla haberimizde... Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girip 'sonuçlarım' sekmesinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuçlar sayfasında adayın girdiği sınavlar listelenir ve son girilen sınav sonucu en üstte yer alır. Sonuçları açıklandığı anda 2019-DGS sonuçları yayında bulunan 'görüntüle' işlemini gerçekleştirerek sınav sonucunuza ulaşabilirsiniz.

osym.gov.tr: DGS sınavı 30 Haziran'da uygulandı. DGS'ye katılan öğrenciler için ÖSYM'den müjdeli haber geldi. Sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Öğrenciler konu ile ilgili meraklı bekleyişini sürdürüyor. Peki DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DGS sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak ÖSYM takvimine göre sonuçlar kesinlikle bugün gün içerisinde yayınlanacak. Bu nedenle gözler sonuçların açıklanacağı saate çevrilmiş durumda. En çok araştırılanlar arasında ise "DGS 2019 sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusunun cevabı yer alıyor. Bu bağlamda ayrıca sosyal medyada da günün en çok konuşulan konuları arasında DGS 2019 sonuçları yer alıyor. Twitter Türkiye gündeminde sınav sonuçları günün en çok araştırılanları arasında ilk sıralara yerleşti.

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HaberlerEğitim Haberleri25 Temmuz osym.gov.tr: DGS dikey geçiş sınav sonuçları ÖSYM sonuç TC ile sorgulama sayfası! İşte DGS sonucu
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