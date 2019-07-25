Vatandaşa binlerce lira karşılıksız destek verilecek! Bu anlamda yaşlılık 2022, evde bakım ve engelli, doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım başvuru şartları oldukça merak edilmeye başlandı bile. Haberimizde merak edilen bu konulara temas sağlıyoruz. Başkasının bakımına muhtaç yani fukara yada kimsesi olmayanlara, yaşlılara, hastalara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vesilesiyle destek sağlanıyor. 2022 aylığı olarak malum engelli maaşları için başvurular toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır.