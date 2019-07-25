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  • 25.07.2019 22:10
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 22:22

2019 YKS üniversite tercihleri ne zaman bitecek? sonuçları ne zaman açıklanacak?

23 Temmuz Salı başladı. Tercih döneminin başlamasının ardından öğrenciler üniversite taban puanları ve kontenjanları konusunda araştırmalar yapıyor. Aynı zamanda YKS üniversite tercihlerinin ne zaman biteceği de merak konusu oldu. Peki, 2019 YKS üniversite tercihleri ne zaman bitecek? sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS üniversite tercihleri ne zaman bitecek?

Üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci YKS tercih dönemi hakkında araştırmalarına devam ediyor. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler YKS tercihleri ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2019 YKS üniversite tercihleri ne zaman bitecek? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercih dönemine dair merak edilenler...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

23 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci, 29 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.

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