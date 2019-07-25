Üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci YKS tercih dönemi hakkında araştırmalarına devam ediyor. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler YKS tercihleri ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2019 YKS üniversite tercihleri ne zaman bitecek? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercih dönemine dair merak edilenler...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

23 Temmuz'da başlayan YKS tercih süreci, 29 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.