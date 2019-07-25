2019 DGS taban tavan puanları kontenjan başarı sıralaması 4 yıllık üniversite DGS geçiş bölümleri. Önlisans mezunlarının dört yıllık programlara geçişi için yapılan DGS sınav sonuçları bugün açıklandı. DGS sınavlarının yapılmasının ardından adaylar gözlerini DGS tercihlerine ve 4 yıllık üniversite taban ve taban puanlarına çevirdi. DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS'ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. 2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar,ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.