2019 DGS taban tavan puanları kontenjan başarı sıralaması 4 yıllık üniversite DGS geçiş bölümleri. Önlisans mezunlarının dört yıllık programlara geçişi için yapılan DGS sınav sonuçları bugün açıklandı. DGS sınavlarının yapılmasının ardından adaylar gözlerini DGS tercihlerine ve 4 yıllık üniversite taban ve taban puanlarına çevirdi.