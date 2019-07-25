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  • Son Güncelleme: 12.08.2019 16:04

2019 taban tavan puanları kontenjan başarı sıralaması

tarafından (2019/) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları araştırılmaya başlandı. Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

2019 DGS taban tavan puanları kontenjan başarı sıralaması

2019 DGS taban tavan puanları kontenjan başarı sıralaması 4 yıllık üniversite DGS geçiş bölümleri. Önlisans mezunlarının dört yıllık programlara geçişi için yapılan DGS sınav sonuçları bugün açıklandı. DGS sınavlarının yapılmasının ardından adaylar gözlerini DGS tercihlerine ve 4 yıllık üniversite taban ve taban puanlarına çevirdi.

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