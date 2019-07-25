DGS taban puanları 2019! DGS'ye giren adaylar nefeslerini tuttu ve büyük bir heyecanla DGS 2019 sonuçlarını bekliyorlar. ÖSYM'nin takviminde sonuçların bugün açıklanacağı yer alıyor. Sonuçları ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Peki DGS taban tavan puanları 2019! DGS üniversite geçiş bölümleri ve kontenjanları listesi açıklaması...