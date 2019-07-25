30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2019-DGS) ait sınav sonuçları açıklandı. 2019 DGS geçiş yapılacak bölümler arasında Televizyon ve Radyo Programcılığı taban puanları kaç? 2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Sınava katılan öğrenciler, bu adres üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak.