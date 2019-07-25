30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2019-DGS) ait sınav sonuçları açıklandı. 2019 DGS geçiş yapılacak bölümler arasında Televizyon ve Radyo Programcılığı taban puanları kaç? 2019 DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Sınava katılan öğrenciler, bu adres üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak.
2019 DGS taban puanları! DGS ile Televizyon ve Radyo Programcılığı geçiş yapılan bölümler neler?
Televizyon ve Radyo Programcılığı taban puanları belli oldu mu? ÖSYM tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarını merak eden öğrenciler bir yandan da sonuçlarına göre tercih yapacakları Sosyal Bilimler taban puanları bilgisini araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM tarafından müjdeli haber geldi mi? DGS 2019 Sosyal Bilimler taban puanları açıklandı mı? DGS kapsamında lisans programlarına tercih işlemleri bekleniyor. Ancak, ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Böylelikle DGS Hemşirelik taban puanları bilgisi de henüz belli olmadı. Yayınlanacak DGS kılavuzu ile birlikte geçiş yapılacak bölümlere ait bilgiler belli olduktan sonra takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
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