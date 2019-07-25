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  • 26.07.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 09:06

2019 taban tavan puanları! DGS ile neler?

ile geçiş yapılan bölümler neler? 2019 DGS açıklandı mı? DGS ile Sosyal Bilimlere geçiş yapılan bölümler, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sınav sonuçlarına göre Sosyal Bilimler bölümüne geçiş yapmak isteyecek öğrenciler bölümün taban puanları bilgisini araştırmaya başladı. Peki, DGS Sosyal Bilimler taban puanları açıklandı mı? 2019 DGS geçiş yapılacak bölümler arasında Sosyal Bilimler taban puanları kaç? 2019 DGS sınav sonuçları 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Sınava katılan öğrenciler, bu adres üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

DGS ile Sosyal Bilimlere geçiş yapılan bölümler neler?

Sosyal Bilimler taban puanları belli oldu mu? ÖSYM tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarını merak eden öğrenciler bir yandan da sonuçlarına göre tercih yapacakları Sosyal Bilimler taban puanları bilgisini araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM tarafından müjdeli haber geldi mi? DGS 2019 Sosyal Bilimler taban puanları açıklandı mı? DGS kapsamında lisans programlarına tercih işlemleri bekleniyor. Ancak, ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Böylelikle DGS Hemşirelik taban puanları bilgisi de henüz belli olmadı. Yayınlanacak DGS kılavuzu ile birlikte geçiş yapılacak bölümlere ait bilgiler belli olduktan sonra takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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