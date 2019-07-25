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  • 25.07.2019 11:22
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 11:22

2019 sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? ile sonuç sorgulama

Binlerce öğrencinin beklediği gün geldi. 4 yıllık lisans programları için öğrencilerin girdiği imtihan sonuçları bugün açıklanacak. DGS sınav sonuç ekranı tarafınca osym.Gov.Tr adresinden erişime açılacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulayacak. nın 10.00-14.00 saatleri arasında açıklanması umut ediliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının peşinden tercihler, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yayımlanacak olan tercih kılavuzu kapsamında gerçekleştirilecek. 2 yıllık lisans bölümü öğrencilerinin 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için girmiş olduğu DGS imtihanı sonuçlarını açıklandığı an takvim.Com.Tr'de yer alacak. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girip ‘sonuçlarım’ sekmesinden imtihan sonuçlarını öğrenebilecek.

DGS sonuçları saat 10.00- 14 arası açıklanıyor

2019 DGS sonuçları saat kaçta açıklanıyor? DGS sınav sonuçları ÖSYM TC ile sonuç sorgulama. 2019 yılı DGS sonuçları bugün açıklanacak ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranı bugün erişime açılacak. Önlisans eğitimi sonrası 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için DGS sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarını osym.gov.tr adresinden TC numarası ve ya öğrenci numarasıyla sorgulayabilecek. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

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