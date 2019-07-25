2019 DGS sonuçları saat kaçta açıklanıyor? DGS sınav sonuçları ÖSYM TC ile sonuç sorgulama. 2019 yılı DGS sonuçları bugün açıklanacak ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranı bugün erişime açılacak. Önlisans eğitimi sonrası 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için DGS sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarını osym.gov.tr adresinden TC numarası ve ya öğrenci numarasıyla sorgulayabilecek. Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.