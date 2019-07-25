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  • 26.07.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 08:59

2019 lisans programları açıklandı mı? ?

sonuçlarına nereden bakılır? 2019 açıklandı mı? DGS sonuçları açıklanıyor sonuç sorgulama ekranı bugün erişime açılacak. Önlisans eğitiminden sonra 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için DGS sınavına giren öğrenciler sınav sonuçlarını osym.gov.tr adresinden numarası ve öğrenci numarasıyla sorgulanacak. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. DGS tercihinde bulunacak öğrenciler geçiş yapılacak bölümleri merak ediyorlar. Peki, DGS ile geçiş yapılacak bölümler açıklandı mı? 2019 DGS lisans programları belli oldu mu? İşte detaylar...

DGS lisans programları 4 yıllık taban tavan puanları açıklandı mı?

DGS sınav sonuçları 2019 ÖSYM tarafından açıklanıyor. DGS sınav sonuç ekranı ÖSYM tarafından bugün, osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulanacak. DGS sınav sonuçlarının 10.00-14.00 arasında açıklanması bekleniyor. 2 yıllık lisans bölümü öğrencilerinin 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için girdiği DGS sınavı sonuçlarını açıklandığı an takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Sonuçların açıklanması ile birlikte lisans programlarına tercih yapacak öğrenciler bölümleri merak etmeye başladı. Peki, DGS ile geçiş yapılacak bölümler açıklandı mı? 2019 DGS lisans programları taban puanları belli oldu mu? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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