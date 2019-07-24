Deri ihracatçı birlikleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan protokole göre, üniversite sınavında ilk 100 bine giren öğrenciler, Türkiye'de sadece Ege Üniversitesi'nde olan ve 21 öğrenci kontenjanı bulunan deri mühendisliğini tercih etmeleri durumunda, her ay net asgari ücretin yarısı ile tamamı arasında değişen tutarlarda karşılıksız burs ve iş imkanından faydalanacak.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İDMİB) yapılan açıklamaya göre, İDMİB ile Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, YÖK ile bir araya gelerek, Türkiye'de deri mühendisliğinin algısını yükseltmek ve öğrencilerin bu bölümleri daha çok tercih etmelerini sağlamak için üniversitelerle el ele verdi.