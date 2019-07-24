Üniversite tercih sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM tarafından 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak üniversite tercihleri için adaylar heyecan içinde. Öğrenciler istediği üniversiteye gidebilmek için YKS sonuçlarına göre tercihlerini yapıyorlar. Şimdi ise sıra yerleştirme sonuçlarında. Peki, Üniversite tercih sonuçları ne zaman belli olacak? 2019 YKS yerleştirme ile üniversite kayıtları ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercih sonuçları için henüz tarih belli olmadı. Geçtiğimiz sene 7-14 Ağustos'ta tercihler alınmış sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanmıştı. 2019 yılında ise tercihler 23-29 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Buna göre tercih sonuçlarının 5-9 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.