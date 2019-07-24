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  • 24.07.2019 20:10
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 20:15

'den YKS tercih sürecindeki adaylara videolu hatırlatma! Sakın bunu yapmayın

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercih sürecine ilişkin hazırlanan video ile adaylara hatırlatmalarda bulundu.

Aygün, Twitter hesabından "2019-YKS tercih sürecindeki adaylarımıza bazı hatırlatmalar" mesajıyla, 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik video paylaştı.

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