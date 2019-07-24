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  • 24.07.2019 10:26
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 10:48

ÖSYM takvimi: ? 2019 YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman?

YKS'de tercih heyecanı başladı. İstediği mesleği yapabilmek için tercih bildiriminde bulunacak öğrenciler 23 Temmuz itibarıyla ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden tercih yapmaya başladılar. YKS tercihlerinin ne zaman biteceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, ? 2019 YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman?

YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

YKS tercihleri devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih işlemleri alınıyor. Üniversite hayali ile uzun süredir hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tercihlerin ne zaman biteceğini araştırmaya başladılar. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, YKS tercih dönemi ne zaman bitiyor? 2019 YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 23 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri 29 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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