YKS tercihleri devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih işlemleri alınıyor. Üniversite hayali ile uzun süredir hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tercihlerin ne zaman biteceğini araştırmaya başladılar. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, YKS tercih dönemi ne zaman bitiyor? 2019 YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 23 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri 29 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.