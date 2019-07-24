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  • 24.07.2019 16:39
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 17:00

ÖSYM geri sayımı başlattı! 2019 saat kaçta açıklanacak? nasıl yapılır?

na saatler kala öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada DGS sonuçlarının 25 Temmuz'da açıklanacağı bildirildi. Peki, 2019 ? nasıl yapılır? İşte ile ilgili detaylar...

DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'na katılan öğrenciler lisans programına tercih yapabilmek için sonuçları bekliyor. Yayınlanan takvime göre, sonuçlar 25 Temmuz'da açıklanacak. Şimdi ise sonuçların saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2019 DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte DGS sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2019 DGS sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. DGS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı merakla bekleniyor. 2019 DGS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı belli değil ancak geçen sene sonuçlar saat 16.45de açıklanmıştı. Buna göre, 2019 DGS sonuçlarınında bu saatlerde açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

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