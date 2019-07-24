DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Önlisans programlarından mezun olan öğrenciler lisans programlarına tercih yapabilmek için 30 Haziran'da sınava katıldılar. DGS sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS sonuçlarına nereden bakılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merakla beklenen DGS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, DGS sonuçlarını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecekler.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.