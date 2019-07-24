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  • 24.07.2019 11:54
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 11:54

ÖSYM ? 2019 ?

DGS sonuçlarına geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS sınavına katılan öğrenciler sonuçların açıklancağı tarihi heyecanla bekliyor. Yayınlanan kılavuza göre, sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, ? 2019 ?

Geri sayım başladı! DGS sonuçları...

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Önlisans programlarından mezun olan öğrenciler lisans programlarına tercih yapabilmek için 30 Haziran'da sınava katıldılar. DGS sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS sonuçlarına nereden bakılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merakla beklenen DGS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, DGS sonuçlarını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecekler.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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