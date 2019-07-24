Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarih belli oldu. Yeni dönem ile birlikte ara tatillerde başlayacak. Yeni döneme hazırlıklar başladı. Sınav sonuçları ve lise yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler okulların açılacağı tarihi merak ediyorlar. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 MEB eğitim öğretim yılında ara tatiller ne zaman yapılacak? İşte 2019-2020 MEB iş takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...