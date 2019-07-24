Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 24.07.2019 15:03
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 15:03

? 2019-2020 MEB eğitim öğretim yılında yapılacak?

Haziran ayında milyonlarca öğrenci karnelerini alarak üç aylık yaz tatiline çıktılar. Yaz tatili sırasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni döneme ait detaylar açıklanmaya başladı. Sistemde yapılan değişiklikler ile birlikte okulların açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, ? 2019-2020 MEB eğitim öğretim yılında yapılacak? İşte 2019-2020 ...

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarih belli oldu. Yeni dönem ile birlikte ara tatillerde başlayacak. Yeni döneme hazırlıklar başladı. Sınav sonuçları ve lise yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler okulların açılacağı tarihi merak ediyorlar. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2019-2020 MEB eğitim öğretim yılında ara tatiller ne zaman yapılacak? İşte 2019-2020 MEB iş takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

İşte 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile ilgili tüm detayları...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriOkullar ne zaman açılacak? 2019-2020 MEB eğitim öğretim yılında ara tatiller ne zaman yapılacak? MEB iş takvimi
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri