BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme işlemleri 13 Mayıs'ta başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan BİLSEM'in sonuçlarını merak eden öğrenciler ve velileri internet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Haberimizde 2019 BİLSEM takvimi ile ilgili tüm detayları derledik. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşe ayrıntılar...

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 13 Mayıs'ta başlayan bireysel değerlendirmeler 02 Ağustos'ta sona erecek.

Bireysel değerlendirmelerin sonuçları ise 9 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

İşte 2019 BİLSEM takvimi: