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  • 24.07.2019 12:31
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 12:31

MEB açıkladı! mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ...

mülakat sonuçları için geri sayım başladı. MEB tarafından gerçekleştirilen BİLSEM'in bireysel değerlendirme işlemlerine tabi tutulan öğrenciler ve aileleri sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyorlar. Peki, ne zaman açıklanacak? 2019 nasıl öğrenilir?

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme işlemleri 13 Mayıs'ta başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan BİLSEM'in sonuçlarını merak eden öğrenciler ve velileri internet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Haberimizde 2019 BİLSEM takvimi ile ilgili tüm detayları derledik. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşe ayrıntılar...

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 13 Mayıs'ta başlayan bireysel değerlendirmeler 02 Ağustos'ta sona erecek.

Bireysel değerlendirmelerin sonuçları ise 9 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

İşte 2019 BİLSEM takvimi:

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